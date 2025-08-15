アジアサッカー連盟(AFC)は15日、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)の組み合わせ抽選会を行い、日本勢のガンバ大阪はナムディン(ベトナム)、ラーチャブリーFC(タイ)、東方足球隊(香港)と同じグループFに入った。ACL2は9月17、18日に東地区のグループリーグが開幕。ホーム&アウェーの総当たりで6試合を行い、2位以上がラウンド16に進出する。ラウンド16、準々決勝、準決勝までは東地区内での対戦となり、ホーム&アウェー