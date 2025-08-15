お笑いコンビ・かまいたち（山内健司、濱家隆一）がMCを務めるMBSテレビ『かまいたちの知らんけど』（深0：28※関西ローカル）の16日放送回に、NSC（吉本総合芸能学院）の大阪22期生・東京5期生の同期芸人が集まる。【番組カット】若手の頃思い出しパンイチ姿で相撲を取る同期芸人今回は、NSC大阪22期生（東京5期生）の同期であるダイアン・津田篤宏、とろサーモン・久保田かずのぶ、平成ノブシコブシ・吉村崇、NONSTYLE・石