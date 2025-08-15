テイラー・スウィフトが、恋人トラビス・ケルシーのポッドキャストで発表した自身12枚目となる新アルバム『The Life of a Showgirl（原題）』。改めて、10月3日に発売となることを発表し、カバーアートや、サブリナ・カーペンターとのコラボ曲を含むトラックリストを公開した。【写真】テイラーが発表したアルバムジャケットテイラーは自身のSNSと、現地時間8月13日に配信されたトラビスと兄ジェイソン・ケルシーがホストと務