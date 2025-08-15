女優の観月ありさが、15日にインスタグラムを更新。仁科睦美役で出演中のドラマ『能面検事』（テレビ東京系）からまさかのオフショットを公開し、反響が集まっている。【別カット】大量のシュレッダーごみに囲まれる観月ありさ観月は本日15日に放送される6話を「今夜は"孤独な復讐者"物語は新章に突入します..！そして大阪地検で爆破..！？是非お見逃しなくご覧ください！！」と告知。さらに、一緒にアップされた写真に