第１０７回全国高校野球選手権大会の第１０日（１５日）の第２試合は西日本短大付（福岡）が聖隷クリストファー（静岡）を下して３回戦に進出した。選手の奮闘を応援すべく、アルプススタンドからはさまざまな?話題曲?が奏でられた。今夏の甲子園で初披露された、作曲家ジントシオ氏によるオリジナル応援歌「西短ファイター」が流れたのは４回。ジントシオ氏は先日、自身のＸに「ファイターズ新庄監督の母校ということで先輩の