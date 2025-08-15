米の価格が高騰している今「ご飯を美味しく炊ける」ことがますます重要になっています。そんな中、三菱電機の2025年炊飯器の最上位モデルとして登場したのが「本炭釜 紬（つむぎ） NJ-BW10H」です。本炭釜シリーズといえば、本物の炭を使った内釜で「白いご飯の美味しさ」にこだわった炊飯器。新製品はさらに「健康」に着目し、低糖質・高タンパクな「ダイズライス」が美味しく炊けるモードを搭載しました。 実売価格は13万3810