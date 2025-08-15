三井不動産ホテルマネジメントが運営する「三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア」は、9月1日〜10月31日、モダンイタリアンダイニング「RISTORANTE E'VOLTA −Unico Polo−」において、旬の素材をふんだんに使った「栗とさつまいものアフタヌーンティー」を期間限定で提供する。自然な甘みを引き立てた「さつまいもロール（紫芋）」や、香ばしい「ほうじ茶チョコガナッシュの栗タルト」は、口に含むたびに秋の深まりを感じ