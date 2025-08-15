◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(15日、東京ドーム)先発・山粼伊織投手が4回71球を投げ4失点で降板しました。先頭で打席に迎えた阪神・近本光司選手にヒットを許した山粼投手。しかし後続を打ち取り、初回を無失点の立ち上がりとします。しかし2回には先頭からの2連続四死球と再び乱調。ランナーをため、ピンチを招きました。それでも得点は許さない粘投を見せ、3回には三者凡退と復調を見せました。このまま状態をあ