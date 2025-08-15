◇男子プロゴルフツアーＩＳＰＳＨＡＮＤＡ夏に爆発どれだけバーディー取れるんだトーナメント第２日（１５日、北海道・御前水ＧＣ＝６９３２ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、３年ぶり７勝目を狙う比嘉一貴（フリー）が１１位で出て１０バーディー、ボギーなしで自己ベストに並ぶ６２をマークし、通算１７アンダーで単独首位に浮上した。ともに６４で回った原敏之（さとし、ＹＡＧＯＫＯＲＯ）と古川龍之介（