人気の英国ミステリー『名探偵ポワロ』シーズン9（日本語字幕版）が、BS11にて8月18日（月）より放送開始。 『名探偵ポワロ』『ミス・マープル』の生みの親アガサ・クリスティーの作品に毒殺が多い理由 12月といえば、かつてのイギリスでは同国が誇