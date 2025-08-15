µ­¼Ô¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÁ¯µûÅ¹¤ÏÁ´¤Æ¤Î¿åÁå¤¬¿å¤Ë¿»¤«¤ê¡¢Å¹Æâ¤ÏÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤âÉüµìºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÅ¹¤Ï±Ä¶È¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿»¿åÈï³²¤ÎÍÍ»Ò¤ÈÉüµìÅ¹¼ç¤ÎÎÞ¡¦¡¦¡¦ ¾åÅ·Áð»Ô¾¾ÅçÄ®¤Î¡ÖÀõÈªÁ¯µû¡×¤ÏÀè¤ÎÂç±«¤Ç¿ÓÂç¤Ê¿»¿åÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ªËß¤Î¤«¤­Æþ¤ì»þ¤ËÈïºÒ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Å¹¼ç¤ÎÀõÈªÏÂºÈ¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤Ï¸ª¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÀõÈªÏÂºÈ¤µ¤ó¡Ö¿å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤­¤ÆÃëÁ°¤Ë