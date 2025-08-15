·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Î¹ÓÌÚ·Ã»Ê»ÔÄ¹¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¼«Ì±ÅÞ»ÙÉô¤¬¡¢2023Ç¯4·î¤Î»ÔÄ¹Áª¹ð¼¨3ÆüÁ°¤Ë¡¢»ÔÌò½ê¿·Ä£¼Ë·úÀß¤Ë»²²Ã¤·¤¿»ÔÆâ·úÀß²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é50Ëü±ß¤Î´óÉÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬15Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸øÁªË¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£