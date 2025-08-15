天皇陛下は１５日の全国戦没者追悼式のお言葉で、戦争の記憶の継承に対する強い思いを改めて示された。陛下は約１分半にわたるお言葉の中で、「戦中・戦後の苦難を今後とも語り継ぎ、平和と人々の幸せを希求し続けていくことを心から願います」と述べられた。戦後生まれの陛下は、皇太子時代から、世代を超えて戦禍を語り継ぐ大切さを強調されてきた。今年２月の記者会見でも、「多くの方々の苦難を心に刻んできています」と