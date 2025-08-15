旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。「비밀번호（ピミルボノ）」の意味は？「비밀번호（ピミルボノ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、銀行や電子ロッカーなどで必要な番号のことです。「비밀번호（ピミルボノ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスク