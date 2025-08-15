アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第107話「ふたり、友として」あらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】色違いのルカリオ戦闘シーン！公開された『ポケモン』場面カット22日放送の第107話は、エクスプローラーズのアジトに潜入したウルト。しかし、見つかって捕らわれてしまう！そんな絶体絶命のウルトを助けに現れたのは…ロイ！脱出しようとしたが、ルーベラ