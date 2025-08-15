終戦から15日で80年です。戦争の悲惨さをより多くの人に伝えていこうという取り組みは秋田市のスーパーでも行われています。秋田市のコープあきた土崎店です。原爆が投下された広島と長崎を中心に戦時下の様子を収めたパネル、およそ30点を売り場の一角で展示しています。戦争や核兵器の恐ろしさをより多くの人に知ってもらい、平和の尊さを次の世代へ伝えていこうと今回初めて企画しました。コープあきた