明治安田J1リーグの名古屋グランパスは15日、コルトレイクからDF藤井陽也を完全移籍で獲得したことを発表した。2000年12月26日生まれの藤井は現在24歳。小学生時代に名古屋グランパスのスクールに加入すると、以降は名古屋一筋で成長を遂げ、2種登録選手だった2018シーズンのJリーグYBCルヴァンカップでトップチームデビューを果たした。以降は6年間で公式戦107試合出場5ゴールを記録し、2024年1月には日本代表デビュー。同月