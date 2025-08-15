¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2025Ç¯8·î16Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡©12°Ì¡§¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò°Â°×¤Ë¿®¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¸å¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤«¤â¡£11°Ì¡§¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÍÑ»ö¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¿ÍÉÕ¤­¹ç¤¤¤¬Æó¤Î¼¡¤Ë¡Ä¡Ä¡£É¬¤º¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¡ª10°Ì¡§¤·¤·ºÂ¡¿»â»ÒºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÊª»ö¤Î