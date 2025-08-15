エミレーツ・フライト・ケータリングは、ランドリー施設の建設に着手した。傘下のリネンクラフトが運営する。ドバイ・インベストメント・パークに1億6,000万UAEディルハム（約4,400万米ドル）を投じて建設し、ホスピタリティ、航空、ヘルスケア分野での需要の急増に対応する。エネルギー効率も向上し、環境負荷にも配慮した。現在は4拠点で1日あたり280トンを処理しているものの、さらに150トンの処理能力を追加する。稼働能力は50