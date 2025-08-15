米Qualcomm（クアルコム）は、同社のAI技術が5GやWi-Fiなどの通信をどのように進化させているか、その技術を公式ブログで明かした。 具体的には、Qualcommの5Gモデム「Qualcomm X85 5G Modem-RF」と、AIを統合したWi-Fi用チップセット「Qualcomm FastConnect 7900 Mobile Connectivity System」との連携によってセルラー通信とWi-Fiをシームレスに切り替え、ゲームやビデオ通話などのアプリケー