米Google（グーグル）は、8月21日2時（日本時間）に発表する「Pixel 10」シリーズについて、「Pixel 10 Pro Fold」の外観をSNSやYouTubeで披露した 「Pixel 10 Pro Fold」などを発表へ GoogleがXに投稿した動画では、折りたたみ式のスマートフォンがお披露目されているほか、YouTubeに投稿した動画では、その機種名が「Pixel 10 Pro Fold」と明かされている。 【ティザー動画】