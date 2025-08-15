¤ªËß¤Îµ¢¾Ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¾±¸¶»Ô¤Ç¤Ï15Æü¡¢Æó½½ºÐ¤ò½Ë¤¦²ñ¤¬³«¤«¤ì½ÐÀÊ¼Ô¤ÏµìÍ§¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¾±¸¶»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿Æó½½ºÐ¤ò½Ë¤¦²ñ¤Ë¤Ï2005Ç¯ÅÙ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿196¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼°¤Ç¤Ï¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤òÂåÉ½¤·¤Æ×¢ÅÄ¾ºÍÛ¤µ¤ó¤¬ÀÀ¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¢£×¢ÅÄ¾ºÍÛ¤µ¤ó¡Ö¤³¤Î¾±¸¶»Ô¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬½ÐÍè¤ë¿Í´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ËÎÏ¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¢£½ÐÀÊ¼Ô¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È²ñ¤¨¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¢£½ÐÀÊ¼Ô¡Ö¾±¸¶¤¬¹¥¤­