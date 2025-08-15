◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日▽２回戦明豊６−１佐賀北（１５日・甲子園）仕留めた。明豊・辻田拓未は打球がセンターを越えたのを見ると、全力で二塁へ疾走した。塁上で何度も拳を突き上げた。５回１死満塁の好機。１３６キロの外角ストレートを振り抜いた。チームを勇気づける走者一掃の二塁打で３点先制だ。満面の笑みを見せた。「打ったらヒーローだなと前向きに捉えて、打席に立ちました」。１回戦の市