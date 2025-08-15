日本ハムの清宮幸太郎内野手が、引退を表明した中日・中田翔内野手との思い出を語った。１７年ドラフト１位での入団。中田の引退について「びっくりしました。僕らが入ってきたときはもうバリバリで、チームの主力でチームの顔だったので、もうそんなとき（引退）なのかって感じです」としんみりと語った。印象に残っている出来事を聞かれると、２年目の試合後の思い出を明かした。守備で負けに直結するようなエラーが続いて