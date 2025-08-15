°¦ÃÎ¸©´äÁÒ»Ô¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÃËÀ­¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤ËË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°»ÔÆî¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÌÚ»³È»¿ÍÍÆµ¿¼Ô(22)¤Ï¡¢8·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¼«Âð¤Ê¤É¤ÇÃÎ¿Í¤Î²ÃÆ£¹¨Ç·¤µ¤ó(56)¤ÎÆ¬¤ä´é¤òÉÓ¤Ê¤É¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢15ÆüÄ«¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î»à°ø¤Ï¡Ö³°½ýÀ­¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Ç¡¢¶»¤äÎ¾¸ª¤Ê¤É¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿