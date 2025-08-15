¶ÐÌ³Àè¤Î¹â¹»¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢Åð»£¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¶µÍ¡¤ÎÃË¤Ï¡ÖÄê´üÅª¤ËSD¥«¡¼¥É¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£15Æü¡¢¸¡»¡¤Ë¿ÈÊÁ¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Î¸©Î©¹â¹»¤Î¶µÍ¡¡¦¸Å¸ýÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Ç¤¹¡£¡ÖÅð»£¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¸Å¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¶ÐÌ³Àè¤Î¹â¹»¤Î½÷»Ò¹¹°á¼¼¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¡¢¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÃåÂØ¤¨Ãæ¤Î½÷À­¤òÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢º£·î¾å½Ü¤Ç¤¹¡£·Ù»¡