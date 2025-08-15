九州・福岡を拠点に活動するアイドルグループ「LinQ」の郄木悠未さんが週刊FLASH（光文社）に登場しました。【写真】浴衣姿の郄木悠未さん7月4日に発売した、1st写真集『タカラモノ』のアザーカットを特別公開。とりわけ艶っぽい浴衣姿には彼女の魅力が凝縮。14年間在籍したグループを8月9日に卒業し、新たな道に進む高木を収めたカットの数々は必見です。【郄木悠未さんプロフィール】たかきゆうみ28歳1997