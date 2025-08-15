社会人になると、運動する機会が減るため、自宅やジムなどで筋力トレーニングを行っている人も少なくないでしょう。「WEBコミックガンマぷらす」（竹書房）で連載中の『筋肉軍記 信長のトレーナー』（原作：赤信号わたる、漫画：黄羽アンネ）は筋骨隆々の筋肉女子が戦国時代にタイムスリップし、織田信長と出会う様子を描いた一作です。以前赤信号わたるさんのX（旧Twitter）に第1話がポストされると、3000以上の「いいね」が寄せ