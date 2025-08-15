Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿15Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÇÄÉÅé¼°¤¬¹Ô¤ï¤ìÀïÁè¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ê¤É¤Ëµ§¤ê¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½©ÅÄ»Ô¤Î¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î°ÖÎîº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»²Îó¤·¤¿ÀïË×¼Ô¤Î°äÂ²¤Ê¤É¤¬¹±µ×Ê¿ÏÂ¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½©ÅÄ»Ô»ûÆâ¤Ë¤¢¤ë¡¢½©ÅÄ¸©¸î¹ñ¿À¼Ò¡£¸©½Ð¿È¤ÎÀïÁè¤Îµ¾À·¼Ô3Ëü7800¿Í°Ê¾å¤¬¤Þ¤Ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿15Æü¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»²ÇÒ¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å20Ç¯¤Î1965Ç¯°Ê¹ß¡¢10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤­¤¿¡¢°ÖÎîº×¡£º£Ç¯