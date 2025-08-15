¶Ó¹¾Ä®¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Î¸µ¿¦°÷¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢Ìó2900Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¿¦°÷¤Ï¡¢2900Ëü±ß°Ê³°¤Ë¤â¡¢Ê¡»ã»ÜÀß¤ÎÆþ½ê¼Ô¤Î¸ýºÂ¤«¤éÌó270Ëü±ß¤ò°ú¤­½Ð¤·¡¢²£ÎÎ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µîÇ¯3·î¤ËÄ¨²ü²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ó¹¾Ä®¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶¨µÄ²ñ¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿Åö»þ30Âå¤Î¸µ¿¦°÷¤ÎÃËÀ­¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤éµîÇ¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Î¸ýºÂ¤«¤éÌó2900Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸µ¿¦°÷¤Ï¡¢¶¨µÄ²ñ¤Î