８０回目の終戦の日となった１５日、政府主催の全国戦没者追悼式が東京都千代田区の日本武道館で開かれた。天皇、皇后両陛下や石破首相、遺族ら４５２３人が参列し、先の大戦で犠牲となった約３１０万人を悼み、不戦と平和への誓いを新たにした。式典には全国各地の遺族３３５８人が参列。正午の時報に合わせ、参列者全員が１分間の黙とうをささげた。天皇陛下はお言葉で「戦中・戦後の苦難を今後とも語り継ぎ」と初めて記憶