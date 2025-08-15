フィギュアスケート女子で２０２２年北京五輪銀メダルのアレクサンドラ・トルソワ（ロシア）の近況を同国メディアが伝えている。２４年夏に同国のスケーターとして活躍したマカール・イグナトフと結婚。３月に妊娠を発表していた中、６日の夜に第１子を出産した。同国メディア「ｓｐｏｒｔｓ．ｒｕ」は「『彼女は出産した！』」母親のトルソワについて他に何がわかっているのか」との見出しで特集記事を掲載した。「トルソワの