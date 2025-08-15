フジテレビ系「トークィーンズ」が１４日、放送された。この日は、元ＡＫＢ４８の前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜のグループ黄金期を支えたレジェンドＯＧが集結した。不動のセンターとして、当時のＡＫＢをけん引した前田は、シングル１５０万枚以上を売り上げた大ヒット曲「Ｅｖｅｒｙｄａｙ、カチューシャ」のＭＶを「食あたり」の状態で乗り切っていたと明かし、スタジオを驚かせた。前田は「グアムでみんな朝ご飯を食