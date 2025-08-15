ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÌîÆâË­¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀãÉ÷ YUKIKAZE¡Ù½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ë¡¢¶ÌÌÚ¹¨¡¢±üÊ¿Âç·ó¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢ÅÄÃæÎïÆà¡¢Ãæ°æµ®°ì¡¢µÓËÜ¤ÎÄ¹Ã«Àî¹¯É×»á¡¢»³ÅÄÉÒµ×´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£¶ÌÌÚ¤È¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ·»È¤Î¤è¤¦¤Ê½ãÇò¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿áÄ¿¿¤¢¤ßËÜºî¤Ï¡¢Àï¾ì¤Î³¤¤«¤éÌ¿¤òµß¤¤Â³¤±¤¿¡¢¶îÃà´Ï¡ÖÀãÉ÷¡×¤Î»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯Êª¸ì¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î±²Ãæ¤«¤éÀï¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¸½Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤­È´¤¤¤¿¿Í