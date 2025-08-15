お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）の#325が17日に放送される。#325では、男性の知らない女性の本音を歌にのせて暴露する企画「女性の本音ラブソング〜真夏の復活SP〜」を開催する。【写真】“NGなしグラドル”は“本気のデート”に行くときの気持ちを歌い上げる！約1年半ぶりの開催となる今回は、“本音女王”として殿堂入りしている元AKB48でタレントの大島麻衣と“元祖本音シンガー”ことタレント