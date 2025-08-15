戦後80年となる今年、私たちは「いまを、戦前にさせない」をテーマに特集をお伝えしています。日本テレビ系列で戦争の記録や証言を募集したところ、皆さんからたくさんの情報を寄せていただきました。その中で、シベリアに抑留され亡くなった叔父からのハガキを大切に保管している家族に出会いました。戦地から年の離れた弟へ。ハガキに込められた家族への思いとは… 金沢21世紀美術館で働く笹村育代さん。実家から見つか