¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£µÆü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëºå¿À¡¦Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤¬ÀèÀ©£·¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡££°¡½£°¤Î£´²ó¡£ÀèÆ¬¤Îº´Æ£µ±¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢Â³¤¯£µÈÖÂÇ¼Ô¤¬»³ºê¤ÎÊÑ²½µå¤ò¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£ÂÇµå¤Ïºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤Äº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø¡£»î¹çÁ°»þÅÀ¤Çº£µ¨¤Îµð¿ÍÀïÂÇÎ¨£³³ä£¶Ê¬£¶ÎÒ¤Î¡È£Ç¥­¥é¡¼¡É¤¬¡¢£³Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë°ÊÍè¤Î¥¢¡¼¥Á¤ÇÆÍÇË¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£