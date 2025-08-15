【雨の影響】１５日（金）甲子園の第１試合・第３試合では １５日（金）の第１０７回全国高校野球選手権大会は、雨の影響を２回も受けて、第１試合の花巻東（岩手）ー 東洋大姫路（兵庫）では「１時間遅れの午前９時開始」、第３試合の明豊（大分）ー 佐賀北（佐賀）では「約１時間の試合中断」となった。１６日（土）も阪神甲子園球場のある兵庫県南部は、雷雨が予想され、雨が激しく降るところがありそうだ。１６日