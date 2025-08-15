Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年8月15日は、 車のシガーソケットを有効活用しデバイス2台を同時に急速充電できる、UGREEN（ユーグリーン）の「USB-C 30W シガーソケットカーチャージャー」がお得に登場しています。■この記事で紹介されている商品