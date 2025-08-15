◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１５日・東京ドーム）３年連続、自己最多タイの１０勝目を目指してマウンドに上がった巨人の先発・山崎伊織投手は２回、大山、高寺への連続死四球などで１死一、三塁のピンチを背負ったが、伊藤の三塁ファウルゾーンへのフライにリチャードが猛ダッシュ。エキサイトシートのフェンスに下半身が激突。１回転して観客席に飛び込む、まさに“エキサイティング”なプレーを披露。捕球はできなか