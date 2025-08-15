¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£±¡½£´À¾Éð¡Ê£±£µÆü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬¡¢º¸Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤«¤é¼ÂÀïÉüµ¢¸å½é¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Éüµ¢¸å½é¤á¤Æ°ìÎÝ¼éÈ÷¤Ë½¢¤­¡¢¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦½é²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤«¤éÀ¾Éð¤ÎÀèÈ¯¡¦º´Æ£ÁÖ¤¬Åê¤¸¤¿£±£²£°¥­¥í¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òº¸Á°¤Ø¤Ï¤¸¤­ÊÖ¤¹Æ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¡££¶²óÀèÆ¬¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È£³¡½£²¤«¤é£²ÈÖ