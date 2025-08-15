Photo: ヤマダユウス型 静かな空間に、遠雷のごとく鳴り響く低音。Boseから新しいワイヤレスイヤホン「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）｣が登場しました。ウルトラと名がつくイヤホンの最新モデルですね。ウルトラのつかないモデルでさえ凄まじいノイキャン性能。なのに、それを超えるウルトラが出て、そのモデルを進化させたのが今回の第2世代ウルトラです。究極進化かな？「QuietCom