モデルの押切もえ（45）が家族でお盆休みを満喫する様子を披露し、反響を呼んでいる。【映像】押切もえ、子どもたちと満喫したお盆休み（複数カット）2016年11月、プロ野球・中日ドラゴンズの涌井秀章投手（39）と結婚した押切。7歳の長男、4歳の長女の育児に奮闘している。押切は、これまでにもInstagramで家族との日常についてたびたび投稿。涌井投手が長男と野球の練習をする姿や、子どもたちと謎解きイベントに行ったこ