¿©Íß¤¬¤ï¤«¤Ê¤¤¤È¤­¤³¤½Ì£Êý¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ö¤Í¤Ð¤Í¤Ð¿©ºà¡× ½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¯²Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©Íß¤¬¤ï¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¡¼¥é¡¼¤Ë¤è¤ëÎä¤¨¤Ç°ßÄ²¤ÎÆ¯¤­¤â°­¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê²Æ¤Ë¤³¤½¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤Í¤Ð¤Í¤Ð¿©ºà¤Ç¤¹¡£Ç¼Æ¦¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥é¥À¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤â¥°¡¼¥ó¤È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¡ª ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î"¤Í¤Ð¤Í¤Ð¥µ¥é¥À"¥ª¥¯¥é¡ßÄ¹°ò¡ß¤á¤«¤Ö¤ÎÇß¥µ¥é¥À¤Ï¡¢²Æ¤Ç¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤êÈþÌ£¥ª¥¯¥é¡ßÄ¹°ò¡ßÇ¼Æ¦¤Î¥µ¥é¥À¤Ï¡¢¤Í¤Ð¤Í¤Ð