ドル円の下げが継続、日本のＧＤＰ速報値上振れを受けて＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円の下げが継続している。また、クロス円も上値を抑えられるとともに、ドルストレートではドル売りが波及している。ただ、全般的には円買いの動きが優勢。ドル円は安値を146.76レベル、ユーロ円は171.51レベルに広げている。ユーロドルは高値を1.1689レベルに更新している。 円買いの背景としては、日本時間午