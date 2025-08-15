“日本一のコント芸人”を決める大会『キングオブコント2025』の準決勝進出を決めた35組が15日、発表された。『キングオブコント2025』ロゴ(C)TBS2008年にスタートし、毎年TBSで決勝戦を生放送している『キングオブコント』。昨年大会は5度目の決勝進出となったラブレターズが、2位にわずか1点差という史上最高の大接戦を制し、歴代最多のエントリー数3139組の頂点に輝いた。このたび、今年の大会で準々決勝を突破し準決勝に進出