ÌÀË­¹â¹»ÌîµåÉô Ç®Àï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡£15Æü¡¢2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ìÂçÊ¬¸©ÂåÉ½¤ÎÌÀË­¤Ïº´²ìÂåÉ½¤Îº´²ìËÌ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢6ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½éÀï¤òÆÍÇË¤·2²óÀï¤ËÎ×¤ó¤ÀÌÀË­¡£ »î¹ç¤Ï3²óÎ¢¡¢ÌÀË­¤Ï1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ Áê¼ê4ÈÖ¤Î±Ô¤¤Åö¤¿¤ê¤ò¸«»ö¤Ê¥À¥Ö¥ë¥×¥ìー¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤®¤Þ¤¹¡£ »î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï5²óÉ½¡£ ÌÀË­¤Ï1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤Ï8ÈÖ¥­¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤ÎÄÔÅÄ¡£ ¥»