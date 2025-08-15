【モデルプレス＝2025/08/15】声優の竹達彩奈が15日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ワシントンでのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】竹達彩奈、美脚際立つミニスカ姿◆竹達彩奈、ワシントンで美脚輝くミニスカ姿竹達は「Nino’s BAKERYのパン ワシントンのイベントで、現地のファンの方におすすめしてもらったお店」とワシントンでの出来事を報告。「とにかくこの旅、何食べても美味しくてひたすら食