テレビアニメ化が決定している『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』のメインキャラクター・黄玲琳と朱慧月の新たなキャラクタービジュアルが15日、公開された。【画像】かわいい！玲琳の美文字に嫉妬し赤面する彗月…キャラクター原案・尾羊英氏お祝いイラスト本作は、中村颯希氏とイラスト・ゆき哉氏による一迅社ノベルスにて刊行中の小説が原作。尾羊英氏によるコミカライズが『月刊コミックZERO-SUM