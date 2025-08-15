プリンストンは、Satechi（サテチ）のOntheGoシリーズより、USB-Cケーブルを内蔵したスマートフォン用のストラップ「Crossbody Lanyard Cable」を、2025年8月22日に発売します。実売予想価格は4970円（税込）。 「Crossbody Lanyard Cable」（ブラック） 記事のポイント USB Type-Cケーブルをストラップのように持ち運べるスタイリッシュなデザインが特徴。外出中や旅行先などでスマホの充電やデータ転送をしたくなった